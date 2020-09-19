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Новости мираПроисшествия

В Китае учитель избил до смерти свою ученицу за неправильный ответ

Иван Федоров

В Китае учитель жестоко избил десятилетнюю девочку. После случившегося ученица скончалась в больнице, сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на  Daily Star. 

По словам родителей, мужчина преподает математику. Он задал девочке два вопроса, на которые та ответила неправильно. После этого учитель начал бить свою подопечную по голове, дергал за уши и заставлял стоять на коленях. После случившегося девочка почувствовала себя плохо и ее госпитализировали в местную больницу. Однако врачам не удалось спасти ребенка. 

В настоящее время по факту произошедшего ведется тщательное расследование, директора и преподавателя уже отстранили от работы. 

Кстати, телесные наказания — норма для Китая. А в некоторых провинциях хотят даже их узаконить. 

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