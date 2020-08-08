В Кемерово возбудили дело против девушки, устроившей голую фотосессию

Правоохранительные органы возбудили дело об административном правонарушении после голой фотосессии на фоне стелы «Кузбасс» в Кемерово, пишет портал «NGS42.RU».

Фотографии голой девушки разошлись по Сети. При этом некоторых пользователей оскорбила фотосессия на фоне знакового места. По данному факту проводится проверка. Личность девушки, которая была на фото, уже установлена. Ею оказалась 29-летняя жительница города Кемерово.

При этом сама девушка рассказала, что фотографии делала для себя и не знала, что на фоне букв нельзя фотографироваться. Она удалила снимки через 10 минут после публикации. После случившегося девушка решила уехать из Кузбасса в соседний регион.