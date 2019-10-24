На главную Новости мира В Казани засняли школьников, которые издевались над ровесником
Новости мираПроисшествия

В Казани засняли школьников, которые издевались над ровесником

В Татарстане местные жители засняли на видео разборку местных школьников. Подростки затеяли выяснение отношений за гаражами. Видео инцидента было позднее размещено в соцсети и вызвало большой резонанс.

Сообщается, что толпа учеников одной из школ решили устроить расправу над одним из подростков. Сперва дети сыграли в кулачки, чтобы установить, кто будет бить потерпевшего. После падения на землю пострадавшего начали раздевать, забрали у него куртку и телефон. Во время съемки очевидцы закричали, что снимают нападавших. После этого школьники убежали.

Пользователи Сети рассвирепели, увидев видеоролик. Они были возмущены поведением детей, а также раскритиковали тех, кто снимал ситуацию. По мнению разгневанных людей, очевидцы должны были гораздо раньше прекратить издевательства, сообщает Вечерняя Казань.

Видео: Казань криминальная

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Состоялся первый полет самолета Ту-134

В Ивановской области под колесами поезда погиб мужчина

Мать троих детей погибла в массовом ДТП в Приморье