В Казани засняли школьников, которые издевались над ровесником

В Татарстане местные жители засняли на видео разборку местных школьников. Подростки затеяли выяснение отношений за гаражами. Видео инцидента было позднее размещено в соцсети и вызвало большой резонанс.

Сообщается, что толпа учеников одной из школ решили устроить расправу над одним из подростков. Сперва дети сыграли в кулачки, чтобы установить, кто будет бить потерпевшего. После падения на землю пострадавшего начали раздевать, забрали у него куртку и телефон. Во время съемки очевидцы закричали, что снимают нападавших. После этого школьники убежали.

Пользователи Сети рассвирепели, увидев видеоролик. Они были возмущены поведением детей, а также раскритиковали тех, кто снимал ситуацию. По мнению разгневанных людей, очевидцы должны были гораздо раньше прекратить издевательства, сообщает Вечерняя Казань.

Видео: Казань криминальная