В Казани мужчина изнасиловал женщину и ее дочь-подростка

В Казани мужчина взял женщину в заложницы, после чего изнасиловал не только ее, но и ее дочь-подростка, сообщает РЕН ТВ.

Злоумышленник ворвался в казанскую квартиру, где увидел мать с детьми. Тогда он решил связать двоих несовершеннолетних и надругаться над матерью. После этого мужчина изнасиловал и старшую дочь женщины.

Затем он посадил женщину в свой автомобиль и скрылся. Правоохранительные органы тут же объявили план «Перехват».

Когда мужчину задержали, стало известно, что он был сожителем своей заложницы.