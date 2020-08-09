В Казани лошадь протаранила автобус и машину

Лошадь, которая была запряжена в повозку для перевозки туристов, убежала от хозяина и устроила массовое ДТП. Животное протаранило автобус и автомобиль.

Инцидент случился рядом с Кремлем в столице Татарстана. Момент побега лошади и столкновения с другими транспортными средствами был заснят на видео.

При просмотре контента можно увидеть, что лошадь сильно перепугалась. От этого она резко стартанула и побежала по склону вниз. Спустившись, животное на полной скорости протаранило машину и автобус, пишет РЕН ТВ.

В итоге легковушка лишилась бампера. Автобус уехал с места ЧП с вмятиной на борту. Люди не пострадали. О травмах лошади не сообщается.