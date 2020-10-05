В Карелии 36-летний мужчина избил своего четырехмесячного сына

В Республике Карелия 36-летний мужчина избил четырехмесячного мальчика. Ребенок получил черепно-мозговые травмы, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.
Как выяснили следователи, инцидент произошел в конце сентября 2020 года. Семья проживала в Петрозаводске. Мать малыша в это время вышла из дома, и оставила ребенка с отцом. В это время подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.
Обвиняемого уже заключили под стражу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного в отношении малолетнего».