В Карелии 36-летний мужчина избил своего четырехмесячного сына

В Республике Карелия 36-летний мужчина избил четырехмесячного мальчика. Ребенок получил черепно-мозговые травмы, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Как выяснили следователи, инцидент произошел в конце сентября 2020 года. Семья проживала в Петрозаводске. Мать малыша в это время вышла из дома, и оставила ребенка с отцом. В это время подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

— 36-летний мужчина несколько раз ударил ребенка по голове, в результате чего мальчик получил черепно-мозговую травму. Ребенка доставили в медицинское учреждение, где в настоящее время ему оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Обвиняемого уже заключили под стражу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного в отношении малолетнего».