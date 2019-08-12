В Калужской области девушка упала с балкона третьего этажа

В городе Боровске Калужской области проводится доследственная проверка по факту падения 16-летней девушки с балкона третьего этажа. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.



ЧП случилось днём в воскресенье, 11 августа. По предварительным данным, 16-летняя девушка была дома одна. Она вышла на балкон и дверь случайно захлопнулась. Чтобы попасть в квартиру, девушка перелезла через балкон и сорвалась вниз.



При падении она осталась жива, сейчас находится в больнице. Состояние пострадавшей оценивается как стабильное.

