В Калуге полицейский наступил ногой на голову задержанному

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В Калуге уволен 24-летний сотрудник полиции, который превысил свои должностные полномочия. Об этом пишет портал «Kaluga News.com».

Сообщается, что он принимал участие в задержании и доставлении в отдел полиции нарушителя общественного порядка. Пьяный мужчина лежал на боку с отведенными за спину руками и стал вести себя агрессивно. В частности, он оскорблял сотрудников полиции.

Обвиняемый из личной неприязни к нарушителю наступил ногой, обутой в ботинок, на его голову. За совершение указанного преступления виновному лицу может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.