В Калининграде продавщица защищалась от грабителя курицей

Продавщица одного из магазинов в городе Калининграде была вынуждена защищаться от вооруженного налетчика. В этом ей помогла замороженная курица. Момент инцидента попал на видео.

При просмотре видно, что грабитель заходит в помещение торговой точки и сразу же выставляет свои требования: «Отдать все деньги из кассы». Однако сотрудница магазина отказывается, тогда преступник начинает атаковать. Смелая женщина не сдается: она хватает замороженную курицу и пытается отбиваться ей, но злоумышленник выпускает в лицо потерпевшей содержимое газового баллончика, после чего женщине приходится капитулировать.

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Нападавший вырывает наполненный деньгами лоток и убегает, добыв 15 000 рублей. Однако правоохранители сумели оперативно разыскать преступника. Его поймали, и будут судить за совершение разбоя, сообщает РЕН ТВ.

Видео: РЕН ТВ