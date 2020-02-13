Аркадий Фомин вручил награды Рязанской облдумы сотрудникам ФНС

В четверг, 13 февраля в управлении Федеральной налоговой службы РФ по Рязанской области состоялось расширенное заседание коллегии, посвящённое итогам работы налоговых органов за 2019. В работе коллегии приняли участие председатель Думы Аркадий Фомин, вице-губернатор Игорь Греков, представители правительства Рязанской области. Об этом сообщает сайт облдумы.

Руководитель УФНС по Рязанской области Вячеслав Морозов сообщил, что в прошедшем году на территории области сохранилась положительная динамика налоговых поступлений. Снижение произошло только по налогу на имущество организаций, что связано с изменениями в федеральном законодательстве, и по акцизам на пиво из-за уменьшения объемов производства. В числе основных задач в работе ведомства на 2020 год остаются обеспечение стабильного поступления налоговых доходов в бюджеты всех уровней и повышение качества налогового администрирования.

Выступая с приветственным словом, глава регионального парламента Аркадий Фомин отметил успешное взаимодействие областной Думы и налоговой службы региона по вопросам бюджетно-налоговой политики.

— В 2019 году были внесены поправки в инвестиционное и налоговое законодательство, направленные на создание новых преференций для инвесторов, сохранение льготных условий налогообложения малого предпринимательства, – сказал председатель областной Думы.

Также он вручил наиболее отличившимся сотрудникам награды регионального парламента.