В Калининграде преступники едва не убили мужчину после отказа в сексе

Силовики задержали в Калининграде двух мужчин из Саратовского региона. Операция по поимке подозреваемых была проведена 11 июля, сообщает РЕН ТВ.
Дело в том, что мужчины едва не убили человека. Все случилось после того, как подозреваемые встретились с проституткой. Последняя взяла у них денежные средства, но заниматься сексом с ними не стала. Тогда уроженцы Саратова набросились на ее приятеля. Один из нападавших ударил ножом в горло 50-летнего потерпевшего.
Раненый был спасен медиками. Его здоровье восстанавливается в медучреждении.
Преступники пойманы. Ведется расследование.
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