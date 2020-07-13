В Калининграде преступники едва не убили мужчину после отказа в сексе

Силовики задержали в Калининграде двух мужчин из Саратовского региона. Операция по поимке подозреваемых была проведена 11 июля, сообщает РЕН ТВ.

Дело в том, что мужчины едва не убили человека. Все случилось после того, как подозреваемые встретились с проституткой. Последняя взяла у них денежные средства, но заниматься сексом с ними не стала. Тогда уроженцы Саратова набросились на ее приятеля. Один из нападавших ударил ножом в горло 50-летнего потерпевшего.

Раненый был спасен медиками. Его здоровье восстанавливается в медучреждении.

Преступники пойманы. Ведется расследование.