В Калининграде мужчина залил чернилами машину, которая загораживала ему вид из окна

В Калининграде автоледи стала жертвой своего соседа. Она рассказала полицейским, что некто разбил стекло ее машины, а затем испачкал ее чернилами. Ущерб от нападения составил 21 000 рублей.

Стражи порядка начали расследование и выяснили, с кем конфликтовала водительница поврежденного автомобиля. Было установлено, что испачкать транспортное средство мог 41-летний мужчина, проживающий в соседнем доме.

В беседе с правоохранителями подозреваемый заявил, что живет на первом этаже, а припаркованный автомобиль загораживает ему вид из окна. С такой ситуацией мужчина решил бороться радикальным методом. В итоге на дебошира было заведено уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества. Теперь калининградцу грозит тюремный срок продолжительностью до двух лет, сообщает Калининград Ру.