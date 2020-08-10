В иркутской школе унитазы поставили впритык к стене

На территории Иркутской области при проведении ремонта в рамках программы улучшения деревенских школ были установлены новые унитазы. Их разместили таким образом, что ходить в туалет можно лишь боком, при этом взгляд будет направлен в стену.

Последствия ремонта были сфотографированы очевидцами и выложены в Сеть. Снимки с места инцидента оказались в распоряжении Readovka. На кадре можно увидеть унитазы в деревне Манзурка.

«Учителя говорят, что получились удобные тумбочки. А для туалетов по-прежнему есть кабинки на улице», – сказала очевидец.