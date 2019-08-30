В Иркутске сын убил отца и заявил о его пропаже

Продолжается расследование уголовного дела в отношении 28-летенго жителя Иркутска. Он подозревается в убийстве отца.

Инцидент произошел 9 августа на одном из участков строящегося дома по улице Падь Грязнуха. По версии следствия, между отцом и сыном произошла ссора. Сын несколько раз ударил 59-летнего отца металлическим предметом по голове. Он скончался, пишет Байкал-Daily.

Убийца решил скрыть следы преступления. Он закопал тело на участке и засыпал сверху строительным мусором. Вскоре сын заявил о пропаже родственника. Он принимал активное участие в поисках им же убитого отца. Подозреваемый задержан.