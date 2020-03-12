В Ингушетии жена нашла заначку мужа и наказала его

Жительница Ингушетии обнаружила заначку у своего супруга. Женщина наказала мужа за то, что он прятал от нее деньги. В распоряжении издания «Регион Онлайн» оказались кадры с места инцидента.

При просмотре ролика видно, что жена пришла разбираться с мужем утром. Она вскарабкалась на кровать и начала будить спящего мужчину. Для этого она применила жесткий метод: женщина хлестала по лицу супруга пятитысячными купюрами. При этом она спрашивала, откуда у мужчины такая сумма.

Сонный и не ожидавший нападения мужчина сперва спросил, откуда у супруги столько денег. Когда он узнал, что жена нашла в заначке на кухне 20 000 рублей, муж заявил, что копил ей на подарок к 8 марта. Женщина более-менее успокоилась после такого заявления, но расстроилась, что накоплено так мало денежных средств.