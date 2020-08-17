В Хакасии уходивший от погони водитель угробил пассажирку

15 августа уходивший о погони 35-летний автомобилист устроил смертельную аварию. Инцидент случился примерно в три часа ночи на трассе «Енисей» в районе 395 километра в месте проведения дорожных работ.

Мужчина, находясь за рулем иномарки Mercedes-Benz, был замечен сотрудниками ДПС в Черногорске на улице Линейной. Он, нарушив ПДД РФ, не включил поворотник. Правоохранители потребовали от автолюбителя остановиться, но последний проигнорировал требование и решил скрыться. Началась погоня. Нарушитель набрал высокую скорость на трассе, направляясь от Черногорска к поселку Расцвет, и, не сбавляя, на полном ходу протаранил стоящий в месте проведения дорожных работ экскаватор.

В итоге смертельные травмы получила пассажирка немецкого седана – 23-летняя девушка. Она была срочно доставлена в больницу, однако не смогла выжить. У водителя взята кровь на определение наличия алкоголя в крови. После инцидента начато расследование, пишет Запад24.