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В Хабаровском крае женщина убила соперницу на почве ревности

Суд вынес приговор 26-летней женщине за убийство 50-летней приятельницы. Причиной ссоры стала ревность. Инцидент произошел в поселке Циммермановка Ульчского района.

В декабре 2017 года осужденная пришла в гости к знакомой. Они стали распивать спиртное. Известно, что женщины ранее любили одного и того же мужчину. На почве ревности они поругались, пишет РИА Новости.

Гостья жестоко избила 50-летнюю хозяйку жилья, которая от полученных травм скончалась. Злоумышленницу приговорили к шести годам колонии общего режима.

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