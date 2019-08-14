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В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Комитет по промышленности Госдумы РФ предложил запретить в России эксплуатацию автомобилей, «достигших предельного срока эксплуатации». По данным «Коммерсанта», депутаты направили соответствующие рекомендации в министерство транспорта, а также в Минпромторг.

Документ был подготовлен по итогам круглого стола, прошедшего в Думе в июне. В министерства его направила зампред комитета по экономической политике и промышленности Альфия Когогина, представляющая в Думе «Единую Россию».

«Коммерсант» сообщает, что конкретики в документе не много – не сообщается, о каких автомобилях идёт речь, а также о том, какое наказание предлагается назначить за их использование. С его автором журналистам связаться пока не удалось.

Издание напоминает, что Минпромторг ещё в 2013 году предлагал ограничить предельный возраст коммерческого транспорта 7–15 годами. Тогда это предложение не нашло поддержки у депутатов Госдумы. Пока есть ограничения только на срок эксплуатации автобусов, задействованных в перевозках детей – они должны быть не старше 10 лет. Эта норма вступает в силу в 2020 году, до этого срок несколько раз переносили.

В Минтрансе считают, что «вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счёт применения мер экономического, технического и организационного регулирования». Ещё одним решением проблемы может стать стимулирование автовладельцев на покупку новых автомобилей. Другими словами, различные льготные программы автокредитования и другие меры поддержки, применяемые при покупке новых авто.

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