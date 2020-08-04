В Госдуме предложили делать скидки на оплату обучения прилежным студентам

Госдума предложила давать скидки на оплату обучения студентам, получающим образование на коммерческой основе и не имеющим академических задолженностей. Такой законопроект подготовлен в комитете Госдумы по образованию, рассказали «Известиям» в нижней палате парламента 3 августа.

Как сообщил зампред комитета Госдумы по образованию Максим Зайцев, в ближайшее время в нижнюю палату будет внесен законопроект об изменениях в ст. 101 федерального закона «Об образовании в РФ».

По мнению авторов инициативы, вузы нужно обязать ввести льготу на оплату образования успешным студентам, чтобы поддержать семьи и простимулировать молодежь лучше учиться.

Согласно пояснительной записке, в настоящее время федеральным законом «Об образовании в РФ» предусмотрена только одна поощрительная мера за отличную успеваемость — перевод с платного обучения на бесплатное. Однако ей могут воспользоваться лишь единицы, так как бюджетные места освобождаются нечасто.

«Во многих вузах их очень мало, а обучение стоит недешево, поэтому семьи выкраивают последние деньги из семейного бюджета или оформляют кредиты на эти цели», — говорится в пояснительной записке.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Бонус от ума: отличникам предлагают давать скидки на оплату обучения

