В Госдуме допустили возможность возвращения школ к дистанционному режиму

Первый зампред госдумы по образованию и науки Олег Смолин сказал, что школы могут вернуться к дистанционному обучению. Об этом сообщает «Интерфакс».

Удаленное образование может снова войти в нашу жизнь в том случае, если число заболевших от коронавируса продолжит и дальше расти. Однако по мнению самого Смолина, второй волны, несмотря на все предсказания и обещания, не будет.

Ранее из-за роста числа заболевших Сергей Собянин снова ввел некоторые ограничения. Так, теперь пожилым людям снова необходимо быть дома и не выходить на улицу без острой необходимости. Кроме того, мэр Москвы попросил предприятия перевести всех возможных сотрудников на удаленный режим работы.