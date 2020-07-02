В Екатеринбурге ребенок отбивал мать от пьяного дебошира

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Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами, на которых явно нетрезвые взрослые устроили драку на глазах у маленькой девочки.

По предварительной версии, инцидент произошел в Екатеринбурге. Отмечается, что малышка пыталась защищать мать и периодически закрывала ее своим телом. В какой-то момент она взяла в руки огромный кухонный нож и предприняла попытку отвлечь обидчиков от женщины.

Сообщается, что пьяный мужчина таскал женщину за волосы и кидал ее на пол. За происходящим наблюдает маленькая плачущая девочка.

Кроме того, мужчина замахивался на ребенка, но не попал. При этом саму малышку грозятся отдать в органы опеки. Следователи проводят проверку.