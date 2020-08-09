В Екатеринбурге охранник серьезно избил 17-летнего парня

8 августа в Екатеринбурге произошел резонансный случай. Охранник одного из домов серьезно избил 17-летнего парня. По данному факту уже начато расследование.

По словам потерпевшего, оба участника конфликта на улице Белинского вспылили во время общения друг с другом. Началась разборка с применением грубой силы. Во время драки охранник нанес юноше удар ногой по голове.

«У него перелом какой-то кости в черепе. Поехали в полицию писать заявление, на место полиция так и не приехала», – сообщил друг избитого молодого человека.

Несмотря на это, потерпевший будет госпитализирован на несколько дней. Кроме того, полицейские уже начали проверку по факту драки, пишет Е1.