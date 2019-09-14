В Екатеринбурге байкеры столкнулись лоб в лоб

14 сентября на территории Екатеринбурга не смогли разъехаться два мотоциклиста. Байкеры столкнулись лоб в лоб примерно в 21:10 на улице Свердлова.

Первый байкер направлялся к центру города от железнодорожного вокзала, второй следовал навстречу. Первый мотоциклист пересек сплошную линию разметки и совершил выезд на полосу встречного движения. Это и стало причиной лобового удара. После столкновения транспортные средства получили жесткие повреждения, а мотоциклисты улетели на несколько метров от аварии.





Один из байкеров был срочно госпитализирован в состоянии комы. Второй мотоциклист «заработал» себе переломы, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Фото: ИА «Уральский меридиан»