На главную Новости мира В Екатеринбурге байкеры столкнулись лоб в лоб
Новости мираПроисшествия

В Екатеринбурге байкеры столкнулись лоб в лоб

14 сентября на территории Екатеринбурга не смогли разъехаться два мотоциклиста. Байкеры столкнулись лоб в лоб примерно в 21:10 на улице Свердлова.

Первый байкер направлялся к центру города от железнодорожного вокзала, второй следовал навстречу. Первый мотоциклист пересек сплошную линию разметки и совершил выезд на полосу встречного движения. Это и стало причиной лобового удара. После столкновения транспортные средства получили жесткие повреждения, а мотоциклисты улетели на несколько метров от аварии.

Один из байкеров был срочно госпитализирован в состоянии комы. Второй мотоциклист «заработал» себе переломы, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Фото: ИА «Уральский меридиан»

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Тверской области из-за пьяных родителей едва не погиб ребенок

Ночью в Саратовской области в ДТП погиб молодой водитель

Стало известно о тайном завещании Майкла Джексона