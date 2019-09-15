В Екатеринбурге байкеры столкнулись лоб в лоб – видео

Вечером в субботу, 14 сентября, на улице Свердлова в Екатеринбурге на большой скорости лоб в лоб столкнулись два мотоциклиста.

Один из мотоциклистов ехал в сторону центра со стороны железнодорожного вокзала, на встречную полосу и пересек двойную сплошную. В результате произошло столкновение. После удара оба байкера разлетелись в разные стороны на несколько метров.

Как пишет ИА «Уральский меридиан», один из водителей был госпитализирован без сознания. Другой мужчина получил переломы. Обстоятельства аварии выясняются.

