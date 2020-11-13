В деревне Савино Новгородской области снесли дубы для лучшего освещения

В деревне Савино Новгородской области снесли дубы на придорожной полосе, чтобы расчистить пространство для лучшего освещения. Об этом пишет «Колмово.ру».

Работы проводил «Новгородавтодор» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественный автомобильные дороги».

По словам, пресс-секретаря «Новгородавтодора» Макара Багиряна,

— Приоритетной задачей является обеспечение безопасности местных жителей и водителей. Этого нельзя достичь без хорошей видимости знаков и обочины. А администрация поселения в ближайшее время проведет на данном участке освещение, — говорит пресс-секретарь «Новгородавтодор» Макар Багирян.

Примечательно, что деревья, которые больше всего мешают безопасности, выбрала специальная комиссия. В нее входили глава Новгородского района Олег Шахов, глава Савинского поселения Андрей Сысоев и местные жители.