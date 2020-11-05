В декабре жители Смоленска смогут на двух «Ласточках» уехать в Белоруссию

С 13 декабря жители Смоленска смогут на поезде добраться из своего города в столицу другого государства. Об этом пишет газета «Рабочий путь».

Как сообщил начальник внеклассной станции Москва-Пассажирская-Смоленская Станислав Уваров, в следующем месяце изменится расписание поездов. В связи с этим с Белорусского вокзала Москвы будут отправляться пять «Ласточек». Из них три до Смоленска, и два до Минска.

Также с пятницы по понедельник до Смоленска будет курсировать двухэтажный поезд ТВЗ с сидячими и купейными вагонами. Такое решение было принято из-за высокого спроса на билеты.