В Дагестане женщина вмешалась в драку четырех мужчин и зарезала одного из них

В понедельник, 7 сентября, дагестанка вмешалась в конфликт четверых мужчин и убила одного из них, сообщает следственный комитет по Республике Дагестан.

В тот день, примерно в 23:00, на окраине села Какамахи между четырьмя мужчина сложился конфликт из-за личной неприязни. У дагестанцев завязалась драка. В это время в машине одного из участников “разбирательств” сидела его супруга. Женщина взяла из салона автомобиля нож и нанесла многочисленные удары двум мужчинам. Следователи заметили, что 46-летняя жительница Дагестана осознавала, что совершает преступление.

В результате инцидента, один из потерпевших скончался на месте, а второй получил касательные ранения и был госпитализирован.

Реклама

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ “Убийство”.