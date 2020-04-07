В Дагестане после перестрелки задержан вооруженный до зубов мужчина

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37-летний мужчина, который является подозреваемым в мошенничестве, задержан в Дагестане. Полицейским пришлось применить оружие, чтобы арестовать гражданина.

Во время операции по задержанию мужчина открыл стрельбу из пистолета по правоохранителям. Затем он попытался уехать на автомобиле. Но преступник был заблокирован, а затем пойман. Затем в служебной машине нашли пять отверстий от попадания пуль.

После задержания в доме злоумышленника провели обыск. Там был обнаружен арсенал с оружием. В здании хранились винтовки с оптическими прицелами, автоматы и пистолеты. По итогам операции уже заведено несколько уголовных дел. Расследование продолжается, сообщает РЕН ТВ.

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