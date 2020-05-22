В Дагестане нейтрализованы шесть бандитов

Спецоперация проводилась на территории Дагестана. В ходе нее были нейтрализованы шесть бандитов.
Данную информацию предоставили РЕН ТВ в Национально антитеррористическом комитете. Согласно предварительной информации, боевики хотели устроить террористические акты и осуществить нападения на полицейских и бизнесменов.
Задержание было осуществлено неподалеку от населенного пункта Гоксув. во время спецоперации силовикам пришлось использовать оружие, так как боевики оказали сопротивление, воспользовавшись автоматами и гранатами.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram