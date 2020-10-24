В центре Волгограда роспотребнадзор закрыл бар из-за нарушения эпидемиологических норм

В ночь с 23 на 24 октября в Волгограде проводили масочный рейд по ночным заведениям. В результате Роспотребнадзор обнаружил нарушения в баре «Белая лошадь», передает «МТВ».

В тот вечер в заведении выступала группа «Вивари». На ее концерт пришли более 50-ти человек, что по новым санитарно-эпидемиологическим нормам запрещено. Однако даже после прибытия полиции и Роспотребнадзора посетители не спешили покидать бар.

— Сразу после выявления нарушений все посетители питейного заведения оказались на улице, сотрудники Роспотребнадзора опечатали здание, — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в заведении нелицензированную продукцию. За это владельцам грозит штраф в размере 3 000 000 рублей.