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Новости мираОбщество

В центре Липецка запустили воздушный транспорт

Елена Лобанова

В пятницу, 13 ноября, липчане заметили большие воздушные шары в самом центре города. И если раньше их не смущало появление аэростатов, то на этот раз многие забеспокоились. Об этом пишет Gorod48. 

В частности, мужчина, который видел шары над Центральным рынком и проспектом Победы, возмутился. что они летают по центру города. Очевидец опасался. что аэростат может сломаться и упасть, например, на автомобильную дорогу. 

Однако организатор этих полетов Владислав Архипов заверил, что все в рамках закона. Оказывается, прежде чем запустить шар в небо, необходимо согласовать это действие с шестью инстанциями. 

— За сутки мы оставляем заявку на полет на сайте зонального центра организации воздушного движения ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации». В ней указываем номера воздушных судов, маршрут полета. Связываемся с военными и гражданскими авиаторами, согласовываем полеты и с ними. За час до вылета мы ещё раз связываемся со всеми инстанциями, в том числе с МЧС, и получаем разрешение на полеты. Во время полета у каждого пилота аэростата есть связь друг с другом, с диспетчерами военного аэродрома и гражданского аэропорта, с пилотами военных и гражданских самолетов, которые взлетают или садятся в Липецке, — рассказал Владислав Архипов.

Примечательно, что перед началом полета пилоты аэростатов изучают скорость воздушных масс до высоты трех километров. Если ситуация неблагоприятная, то шар не сможет взлететь в небо. А если ветер поднимается во время полета, то специалисты успевают посадить аэростат за городом или в полях.

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