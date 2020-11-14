В центре Липецка запустили воздушный транспорт

В пятницу, 13 ноября, липчане заметили большие воздушные шары в самом центре города. И если раньше их не смущало появление аэростатов, то на этот раз многие забеспокоились. Об этом пишет Gorod48.
В частности, мужчина, который видел шары над Центральным рынком и проспектом Победы, возмутился. что они летают по центру города. Очевидец опасался. что аэростат может сломаться и упасть, например, на автомобильную дорогу.
Однако организатор этих полетов Владислав Архипов заверил, что все в рамках закона. Оказывается, прежде чем запустить шар в небо, необходимо согласовать это действие с шестью инстанциями.
Примечательно, что перед началом полета пилоты аэростатов изучают скорость воздушных масс до высоты трех километров. Если ситуация неблагоприятная, то шар не сможет взлететь в небо. А если ветер поднимается во время полета, то специалисты успевают посадить аэростат за городом или в полях.