В Чувашии мужчина убил защитившего мать брата

31-летний житель Чувашии стал фигурантом уголовного дела. Как полагают следователи, подозреваемый совершил убийство старшего брата.
Уточняется, что инцидент произошел первого мая около семи часов вечера. 31-летний мужчина и его мать поругались. 37-летний брат подозреваемого за мать. Младший брат разозлился из-за того, что старший влез в конфликт. Началась драка, которая завершилась тем, что 31-летний гражданин вонзил нож в пах и в бок брата.
В итоге потерпевший скончался. Ведутся следственные мероприятия в отношении подозреваемого, сообщает Регион Онлайн.
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