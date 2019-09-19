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В Бутово вандал повредил свыше 30 авто

В Подмосковном Бутово неизвестный повредил более тридцати автомобилей. Теперь мужчину разыскивают правоохранители, сообщается в группе «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

Известно, что неустановленное лицо поцарапало 30 автомобилей жильцов ЖК «Бутово парк 2». Поступок мужчины засняли камеры видеонаблюдения. Потерпевшие написали заявление в отделение полиции и приложили к нему доказательства повреждений.

К сожалению, личность хулигана еще не установлена. Ведется розыск злоумышленника.

Фото и видео: Подмосковье сегодня

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