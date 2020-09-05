В Бурятии захламили школу строительным мусором

В пятницу, 4 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов посетил школу в поселке Наушки, где обнаружил складирование строительного мусора на территории СОШ, сообщает пресс-служба правительства Республики.

Мусор образовался из-за того, что в здании все еще ведется капитальный ремонт, который должен был закончиться 20 августа. В июне 2020 года из федерального бюджета было выделено 18 миллионов рублей. Работы затянулись из-за коронавируса, считает Цыденов. Хотя это и не мешает учебе, потому что ремонт ведется после всех уроков, глава Бурятии поручил незамедлительно убрать весь мусор в течении двух дней и прислать ему фотоотчет проделанной работы.

Чтобы ремонт закончился как можно раньше, Алексеем Цыденовым было принято решение выделить дополнительные 1,5 миллионов рублей.