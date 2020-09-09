В Бурятии полицейские пытали задержанного электрошокером и ершиком

Сотрудники ОМВД по Закаменскому району в Бурятии получили условные сроки за ужасающие пытки над задержанным. Об этом пишет портал «Readovka».

В сентябре 2016 года начальник отделения уголовного розыска вместе с двумя оперативниками всячески издевался над задержанным, чтобы обвинить его в краже кедровых орехов.

Выбивая признательные показания, силовики перешли от побоев к пыткам. Компания садистов избивала задержанного электрошокером, перекрывала доступ к воздуху, надевая на голову пакет, подбрасывала измученного мужчину к потолку, чтобы тот болезненно падал на пол, после чего начала стали угрожать затолкать ему в рот туалетный ершик.

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Суд приговорил силовиков к условным срокам от 3 лет и 2 месяцев до 3 лет и 9 месяцев. Кроме того, потерпевшему выплатят сто тысяч рублей за моральный ущерб.