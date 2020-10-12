В Брянской области из-за коронавируса закрыли на карантин районную больницу

В Комаричах Брянской области из-за заболевших коронавирусом врачей закрыли на карантин районную больницу, сообщают «Брянские новости».

Один из местных жителей заявил, что у многих детей высокие температуры, а от них, видимо, заразились и детские врачи. Из-за этого многие родители беспокоятся и считают, что учеников пора отправить на каникулы.

Замглавы администрации по соцвопросам Светлана Олешко рассказала, что карантин решили закрыть из-за участившихся случаев заражения COVID-19 среди медработников.

− В настоящее время в помещениях больницы проводят дезинфекцию, проветривание и уборку. А дабы обезопасить образовательные учреждения, было принято решение, что главный врач будет сообщать в отдел образования о заболевших лицах, — прокомментировала Олешко.

Замглавы администрации заметила, что среди учеников не наблюдается массового заболевания, а роспотребнадзор не дал рекомендации о досрочных каникулах.