В Брянской области из-за коронавируса закрыли на карантин районную больницу

В Комаричах Брянской области из-за заболевших коронавирусом врачей закрыли на карантин районную больницу, сообщают «Брянские новости».
Один из местных жителей заявил, что у многих детей высокие температуры, а от них, видимо, заразились и детские врачи. Из-за этого многие родители беспокоятся и считают, что учеников пора отправить на каникулы.
Замглавы администрации по соцвопросам Светлана Олешко рассказала, что карантин решили закрыть из-за участившихся случаев заражения COVID-19 среди медработников.
Замглавы администрации заметила, что среди учеников не наблюдается массового заболевания, а роспотребнадзор не дал рекомендации о досрочных каникулах.