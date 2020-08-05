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Новости мираОбщество

В Башкирии фермер вспахал поле на элитном внедорожнике

Иван Федоров

В Башкортостане фермер вспахал целину на элитном внедорожнике марки Cadillac. Момент был заснят на видео возмущённым очевидцем. Кадры вспашки поля попали в Сеть.

При просмотре можно заметить, как фермер движется по полю на своём чёрном Cadillac Escalade, к которому сзади прикреплено сельскохозяйственное оборудование.

«Ехал по дороге, смотрю на «Кадиллаке» культивируют поле. Фермеры совсем обнаглели. Вы только посмотрите! А что, трактор сломался что ли?», — сказал автор видеоролика.

Как сообщает РЕН ТВ, стоимость элитного американского внедорожника составляет минимум 5,5 миллиона рублей.

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