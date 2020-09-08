В Австрии полицейские арестовали принца Эрнста Августа V Ганноверского

В понедельник, 7 сентября, полицейские задержали австрийского принца Эрнста Августа V Ганноверского после угроз служанки и порчи имущества, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на газету Kronen Zeitung.

Служанка, которая работала в доме принца, пожаловалась полиции, что тот угрожал ей и ее мужу “головорезами”, если работники не будут передвигаться по дому бесшумно. Эрнст Август также вырвал дорожный знак и разбил окно на одном из объектов фонда герцога Камберлендского. Из-за всех этих событий в полицейские окружили охотничий домик 66-летнего главы Ганноверской династии.

Принц Эрнст Август V ганноверский в последнее время стал чаще привлекать внимание общественности. Например, в середине июля он напал на сотрудников правоохранительных органов, из-за чего его поместили в психиатрическую больницу. Однако спустя некоторое время принц снова приехать в полицейский участок и угрожал двум сотрудникам бейсбольной битой.