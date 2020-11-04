В Астраханской области мужчина приревновал сожительницу и забил ее до смерти

В Приволжском районе Астраханской области мужчина приревновал сожительницу и забил ее до смерти. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

25 октября 2020 года 34-летний мужчина находился во дворе одного из домов в селе Яксатово вместе с сожительницей. В какой-то момент между ними возникла ссора. Тогда подозреваемый начал избивать 50-летнюю женщину. После нескольких ударов по голове, женщина упала. Но злоумышленник на этом не остановился. Он схватил сожительницу за одежду и начал бить головой об землю.

— Потерпевшая получила множественные травмы головы и была доставлена в больницу. Там она скончалась спустя шесть дней, — рассказали в пресс-службе регионального СК.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего».

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Расследование уголовного дела продолжается.