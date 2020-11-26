В Астрахани возле «Лукойла» установили первую новогоднюю ёлку

В четверг, 26 ноября, в Астрахани начали устанавливать первую новогоднюю ёлку. Праздничное дерево появилось возле здания компании «Лукойл». Сообщения об этом появились в группе ВК «Подслушано Астрахань».
Специалисты в настоящее время украшают главный символ Нового года игрушками и гирляндами. Данный участок — излюбленное место местных жителей. А праздничную атмосферу дополняют различные фигуры, возле которых любят фотографироваться астраханцы.
При этом кто-то из местных жителей остался доволен, а кому-то не очень понравилось решение компании.