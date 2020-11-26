В Астрахани возле «Лукойла» установили первую новогоднюю ёлку

В четверг, 26 ноября, в Астрахани начали устанавливать первую новогоднюю ёлку. Праздничное дерево появилось возле здания компании «Лукойл». Сообщения об этом появились в группе ВК «Подслушано Астрахань».

Специалисты в настоящее время украшают главный символ Нового года игрушками и гирляндами. Данный участок — излюбленное место местных жителей. А праздничную атмосферу дополняют различные фигуры, возле которых любят фотографироваться астраханцы.

При этом кто-то из местных жителей остался доволен, а кому-то не очень понравилось решение компании.

— Лукойл всегда в такое время начинает украшать город. Они раньше всех балуют людей красивым местом для прогулок вечером. За это их стоит уважать, — заметила Евгения.

— Давно уже пора в условном центре каждого района вырастить живую ель, — написал Дмитрий.

— Лучше бы «Лукойл» помог мосты отремонтировать. Вот тогда их можно было бы уважать, — подчеркнул Николай.