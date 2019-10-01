В Астрахани пассажиры маршрутки пострадали в серьезной аварии

30 сентября в Трусовском районе Астрахани случилось серьезное ДТП. Его участником стала маршрутка.

На перекрестке улиц Карла Маркса и Комсомольской легковушка врезалась в маршрутное такси №36.

Очевидцы сообщают, что в аварии травмы получили пассажиры общественного транспорта. В группе «Астрахань online» отписались сами пострадавшие. Они отметили, что во время ДТП «заработали» себе головные боли, ссадины, ушибы, сотрясения. Подробные сведения о ЧП уточняются, сообщает Каспий Инфо.

Фото: Каспий Инфо