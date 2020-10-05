В Астрахани 17-летней девочке ампутировали пальцы из-за несоблюдения техники безопасности в пекарном цехе

В Астрахани 17-летней девушки ампутировали 4 пальца на правой руке. Все из-за того, что она не соблюдала правила безопасности по работе в пекарном цехе, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.
Следователи считают, что в данной ситуации виноват директор хлебопекарни. Мужчина допустил молодую девушку к работе по уборке помещения производственного цеха и его оборудования. При этом нового сотрудника не проинструктировали по технике безопасности.
В результате, во время очищения тестоделительной машины, девушка получила травму. Ей ампутировали 4 пальца на правой руке.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении директора хлебопекарни по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»,