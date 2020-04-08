В Арзамасе мужчина сбежал от врачей скорой

В Арзамасе (Нижегородская область) бригада медиков устроила погоню за мужчиной. Инцидент засняли на видео местные жители.

Фото — arzamas_online

Ролик был опубликован в паблике arzamas_online в Инстаграме. На кадрах можно увидеть, как три фельдшера и водитель скорой помощи пытаются поймать мужчину в черной одежде. При этом он ловко убегает от людей в спецкостюмах.

Как сообщает Коммерсант, мужчина психически нездоров. Его стали проверять на коронавирус, и первый тест показал наличие инфекции. Пока врачи определяли, к какому медучреждению приписан мужчина, он сбежал. Догнать его пытались и на машине, и бегом, однако, как показывает видео, меры были безуспешными.