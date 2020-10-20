В Архангельске задержали рецидивиста, изнасиловавшего 21-летнюю девушку

В Архангельске задержали мужчину, который изнасиловал 21-летнюю девушку, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.
Все произошло 9 октября 2020 года на улице Шабалина. Примерно в 6:00 неизвестный напал на 21-летнюю девушку у проспекта Обводный канал. Мужчина схватил свою жертву за шею и повалил на землю. После этого он изнасиловал женщину.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по уголовным статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
Подозреваемый в ходе судебного заседания признал свою вину. Его слова подтверждают и результаты экспертизы. Из-за этого Ломоносовский районный суд Архангельска избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.