Среда, 25 ноября, 2020
0.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

В Архангельске с 26 ноября начнут работать буксиры вместо теплоходов

Елена Лобанова

С четверга, 26 ноября, архангелогородцев начнут перевозить буксиры вместо теплоходов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 

К такому решению власти города пришли из-за дрейфующего льда в акватории морского порта. Поэтому капитан ввел запрет на движение пассажирских судов, которые не имеют ледовых усилений. 

  • С 26 ноября прекращается работа теплоходов на линии Архангельск – о. Кего. Перевозки пассажиров будут осуществляться на буксирах в соответствии с расписанием.
  • С 27 ноября буксиры выйдут на линии «14 лесозавод – МЛП» и «Лесозавод 22 – Лесозавод 23».
  • С 30 ноября буксиры начнут перевозить пассажиров по маршруту «Соломбала – о. Хабарка». 
НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle
Новости Рязани

В Рязани проходят юридические консультации для НКО

В четверг, 19 ноября, в Рязани прошло еще одна встреча в рамках проекта "Юридические консультации для НКО". Об этом сообщает пресс-служба регионального...
Узнать больше
Новости медицины

В «красной зоне» Рязанской ОКБ спасли мужчину с угрозой разрыва артерии

Хирурги Рязанской ОКБ спасли мужчину с риском разрыва артерии. Операцию врачи провели в "красной зоне". Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. 
Узнать больше
Администрация

Мэрия Рязани рассказала, как борется с гололедом

Утром в четверг, 19 ноября, рязанцы столкнулись с серьезным гололедом как на автомобильных дорогах, так и на тротуарах. В социальных сетях пешеходы...
Узнать больше
Новости Рязани

В Захаровском районе открылась служба выдачи средств реабилитации

В пятницу, 20 ноября, в Захаровском районе начала работать служба выдачи средств реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области. 
Узнать больше
Новости Рязани

Госжилинспекция напомнила рязанским управляющим компаниям об обработке придомовых территорий зимой

Госжилинспекция напомнила рязанским обслуживающим и управляющим компаниям об особенностях обработки придомовых территорий в зимнее время. Об этом пишет пресс-служба регионального правительства. 
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани столкнулись «Рено Сандеро» и «Лада Калина»

В субботу, 21 ноября, в Рязани столкнулись "Рено Сандеро" и "Лада Калина". Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.  Авария...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани после столкновения с грузовиком погиб пассажир «Рено Логан»

Во вторник, 24 ноября, 26-летний рязанец на "Рено Логан" врезался в грузовой автомобиль. Пассажир скончался. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД. 
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области закончили расследование уголовного дела по разбойным нападениям

Рязанские полицейские завершили расследование уголовного дела по разбойным нападениям. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.  В августе 2020 года...
Узнать больше
Новости медицины

В Рязанской поликлинике №2 откроют новый кабинет выдачи больничных

В Рязанской поликлинике №2 откроют новый кабинет выдачи больничных листов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.  По словам замглавврача...
Узнать больше
Новости мира

Захвативший детей в заложники мужчина требует вернуть ему жену

Мужчина, который захватил шестерых детей в заложники, требует вернуть ему жену. Об этом сообщает Baza.  По словам злоумышленника, перед...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани презентовали мобильный технопарк

В четверг, 19 ноября, в Рязани презентовали мобильный технопарк "Кванториум". На мероприятии присутствовали зампредседателя правительства Роман Петряев и министр образования и молодежной...
Узнать больше
Акценты

Как ухаживать за зимней обувью, чтобы она прослужила дольше

Зима — время испытаний для обуви: влага, грязь, реагенты и температурные скачки. Эксперты Роскачества рассказывают, обувь из какого материала лучше носить зимой,...
Узнать больше

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Николай Любимов поручил уделять больше внимания принципам бережливого производства

Власть
В среду, 25 ноября, Николай Любимов поручил уделять больше внимания принципам бережливого производства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 
Узнать больше

Более 38 млн рублей направят из бюджета правительства Рязанской области на возмещение доходов УРТ

Новости Рязани
Из резервного фонда правительства Рязанской области более 38 млн рублей направят на возмещение доходов УРТ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 
Узнать больше

Активисты ОНФ проверили рязанские аптеки на наличие лекарств для лечения коронавируса

Новости Рязани
Исследование проводилось с 19 по 21 ноября, активисты проинспектировали 68 аптек. В наибольшем дефиците оказались препараты с действующими веществами . Так, азитромицина, левофлоксацина и мосифлокцина не оказалась более чем в 70% проверенных аптек
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенничества в Telegram

Новости мира
Эксперты Роскачества рассказали, как не стать жертвой мошенничества в Telegram. Советы пользователям мессенджера они опубликовали на своём портале. В...
Узнать больше

В Рязанской области созданы дополнительные группы для контроля за соблюдением масочного режима

Новости Рязани
В Рязанской области создает дополнительные группы, который будут контролировать соблюдение масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.  Николай...
Узнать больше

Андрей Прилуцкий рассказал об организации оказания медпомощи в условиях распространения коронавирусной инфекции

Новости Рязани
В понедельник, 23 ноября, состоялось заседание Рязанской областной Думы. В рамках правительственного часа министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий рассказал об организации своевременного...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие законы вступают в силу в декабре

Акценты
Информирование о льготах, контроль за оборотом этилового спирта, маркировка музыкальных инструментов и электронные трудовые книжки. Как изменится жизнь россиян в декабре?
Узнать больше

Улица Циолковского. В космос по Ямской

Акценты
Одна из центральных улиц Рязани названа в честь изобретателя Константина Эдуардовича Циолковского. И именно на этой улице стоит памятник великому учёному, что для Рязани – случай довольно редкий.
Узнать больше

Как ухаживать за зимней обувью, чтобы она прослужила дольше

Акценты
Зима — время испытаний для обуви: влага, грязь, реагенты и температурные скачки. Эксперты Роскачества рассказывают, обувь из какого материала лучше носить зимой,...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+