В Архангельске с 26 ноября начнут работать буксиры вместо теплоходов

С четверга, 26 ноября, архангелогородцев начнут перевозить буксиры вместо теплоходов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

К такому решению власти города пришли из-за дрейфующего льда в акватории морского порта. Поэтому капитан ввел запрет на движение пассажирских судов, которые не имеют ледовых усилений.

С 26 ноября прекращается работа теплоходов на линии Архангельск – о. Кего. Перевозки пассажиров будут осуществляться на буксирах в соответствии с расписанием.

С 27 ноября буксиры выйдут на линии «14 лесозавод – МЛП» и «Лесозавод 22 – Лесозавод 23».

С 30 ноября буксиры начнут перевозить пассажиров по маршруту «Соломбала – о. Хабарка».