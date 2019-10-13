В Архангельске объезд пробки закончился аварией с пострадавшими

12 октября в городе Архангельске случилась авария с двумя пострадавшими. ДТП произошло по вине водителя, который решил объехать дорожный затор по встречной полосе.

Известно, что автомобилист, управлявший кроссовером Nissan Murano, совершил выезд на встречку, желая преодолеть без ожидания место на улице Теснанов, где образовалась пробка. В ходе совершения маневра случилось столкновение с универсалом ВАЗ-2104 под управлением 61-летнего шофера.

В результате ДТП травмированными оказались оба водителя. Пожилого шофера «классики» доставили в медучреждение. Водитель «японца» от госпитализации отказался, сообщает news29.ru.

Фото: news29.ru