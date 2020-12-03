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В Архангельске к Новому году установят светящиеся буквы на площади Мира

Елена Лобанова

К Новому году в Архангельске появится еще одна иллюминация. На площади Мира появятся светящиеся буквы. Об этом пишет News.29. 

Так, архангелогородцы смогут увидеть украшенное слово ПОМОРЬЕ. Соответствующие буквы установят возле Вечного огня. 

Губернатор Архангельской области поручил сделать иллюминацию «Народной рекламе». Как сообщил директор по развитию компании Денис Железников, четырёхметровые буквы будут подсвечены по всему периметру, а переднюю сторону дополнительно оформят светодиодной сеткой.  

Напомним, это не единственное изменение в городе к Новому году. Так, на площади мира еще появится большая горка. А на улице Ленина — обновленная ёлка. К тому же в городе откроется целых семь катков.

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