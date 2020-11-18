В Архангельске на площади Ленина поставят новую главную ёлку

В Астрахани собираются установить новую главную ёлку на улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Глава города Дмитрий Морев отметил, что из-за коронавируса праздничные мероприятия не могут быть настолько обширными, как обычно. Также из-за сложной эпидемиологической ситуации придется использовать новые подходы к украшению улиц, парков и площадок у культурных центров.

Кроме того, для этих целей к разработке концепций украшений привлекли дизайнеров. Специалисты создадут проект новогоднего устройства проспекта Чумбарова-Лучинского, площади Мира и территории у драмтеатра.

— Помимо новой ёлки мы предложим и интересные решения для украшения территории вокруг улицы Ленина. Обновления ждут и других прогулочных зон в центре города. Важно, чтобы и в округах были установлены елки, к украшению подключились предприятия, магазины, учреждения, — подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.

Администрации районов в этом году обновили украшения и сами елки. В частности, два обновленных символа Нового года установят в Маймаксе, а в Исакогорском и Цигломенском округах появятся сразу 10.

Главам округов предложено рассмотреть варианты размещения 19-метровой ели, которая ранее устанавливалась на центральной площади.

— Большая работа сейчас проводится с предприятиями торговли и общественного питания: празднично оформленные витрины и фасады — тоже важный элемент украшения города. Так, в этом году впервые выразил желание установить елку ТЦ «Полюс» в привокзальном микрорайоне. Подобная инициатива других предприятий и магазинов будет поддержана муниципалитетом, — говорится в сообщении.