Уже говорил: менеджер Костюшкина высказался об истории с изнасилованием

Менеджер экс-участника музыкального коллектива «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина Алексей Елфимов высказался о той истории про изнасилование. Напомним, что о надругательстве певец рассказал во время YouTube-шоу «Алена, блин».
По словам Елфимова, популярный исполнитель больше об истории с изнасилованием говорить не хочет. Менеджер отметил, что во время эфира певца «понесло», а после этого он вспоминать инцидент не желает, пишет Пятый канал.
Кроме того, Елфимов напомнил, что о надругательстве Костюшкин впервые рассказал более пяти лет назад. Однако лишь теперь данный факт является резонансным и ажиотажным.
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