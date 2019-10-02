Уволенная за голую фотографию тренер с Урала намерена вернуть работу через суд

Тренер детского центра «Максимум» в Магнитогорске Екатерина Конопенко намерена вернуть себе работу. Она собирается сделать это при помощи суда.

Напомним, что жительница Урала была уволена со своей должности после того, как администрация юношеского центра нашла в Сети фото Екатерины, на которых она позирует обнаженной. Кадры разместили в соцсети ВКонтакте 19 лет назад.

При этом сама Конопенко уже отметила, что иск о ее восстановлении на рабочем месте был подан в Правобережный суд в Магнитогорске, сообщает РЕН ТВ.

Фото: РЕН ТВ